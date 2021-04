Pirlo esonerato anche con la Champions: deciso il gran ritorno

Pirlo esonerato – Massimiliano Allegri è pronto a tornare alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset infatti, il futuro di Andrea Pirlo sarebbe ormai lontano da Torino:

“Il destino di Pirlo è segnato e può compiersi già domenica a Udine con l’arrivo del traghettatore Tudor e in attesa dell’allenatore della prossima stagione, che arriva direttamente dal passato: Massimiliano Allegri. In casa bianconera è arrivato il momento di tornare a vincere ed è questo il motivo che ha spinto la dirigenza a ricorrere all’allenatore dei cinque scudetti consecutivi. Allegri, negli ultimi anni, ha rifiutato panchine di prestigio ed è stato realmente vicino solo a quella dell’Inter nel periodo delle discussioni tra Conte e la dirigenza nerazzurra. Da qualche mese è concentrato solo su un obiettivo: riportare in alto la Juventus”.