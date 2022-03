Pjaca può tornare alla Juve: il motivo

Calciomercato Juve – Era luglio 2016 quando si annunciava con grande entusiasmo il colpo messo a segno dalla Juventus: per circa 30 mln i bianconeri acquistavano dalla Dinamo Zagabria Marko Pjaca.

Poi il grave infortunio ad ostacolare l’esplosione del giovane promettente. Non ha mantenuto le aspettative e da lì un continuo girovagare col cartellino sempre di proprietà della Juventus. Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ed infine il Torino.

Calciomercato Juve

Tanti prestiti ma nessun riscatto, e lo stesso finale potrebbe verificarsi questa estate. Infatti il Corriere di Torino sottolinea come la società granata al momento non abbia alcuna intenzione di riscattarlo. Eppure la cifra pattuita è alquanto bassa visti i prezzi che girano sul mercato: circa 6 milioni per un calciatore di 26 anni.

Il tecnico Juric ha sempre speso belle parole per lui, mostrando stima e fiducia rare volte ripagate in campo. Il club si aspetta si aspettava tanto da lui ma ha dovuto fare i conti ancora una volta con una stagione tribolata per gli infortuni. Il rendimento è andato abbastanza sotto le aspettative.

Ma l’aspetto che incide ancor più sul mancato riscatto è sicuramente il contratto che lo lega alla Juve che scade a giungo di quest’anno. Di fatto il Torino non lo riscatterebbe e tornerebbe alla Juventus, che come prevedibile perderebbe il calciatore a parametro zero.

Dati i continui prestiti, l’ingaggio e le aspettative disattese, con ogni probabilità Pjaca resterà senza contratto o margine di rinnovo, quindi libero di trovarsi una nuova squadra.

Se la Juventus non è intenzionata a rinnovare, perchè mai il Torino avrebbe dovuto riscattarlo dato che a giugno sarà libero a zero euro?