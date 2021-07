Pronti due rinnovi in casa Juve

Rinnovi – Come sappiamo, stasera l’Italia affronta il Belgio per gli ottavi di finale degli Europei con il “paradosso” di un capitan Giorgio Chiellini formalmente svincolato. Ma questo non deve far temere i tifosi della Juventus: come anticipato da noi e come confermato da Tuttosport, Chiellini è pronto a rinnovare il suo contratto bianconero dopo il torneo con gli Azzurri. Lo stesso dicasi per Juan Cuadrado: il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2022 è solo da firmare quando tornerà dalla Copa America, dove è impegnato con la Colombia.

fonte: il bianconero.com