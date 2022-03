Recupero Bonucci e Chiellini – nella parte cruciale della stagionale iniziano a pesare gli infortuni in casa Juventus. Allegri punta a recuperare la vecchia guardia perchè sa che l’esperienza incide nei momenti caldi. Ecco allora le date dei rientri di Bonucci e di Chiellini secondo quanto riferito da Tuttosport.

Recupero Bonucci e Chiellini: le date

Il rientro di Chiellini è atteso per la gara di Genova con la Samp: Chiellini è alle prese con il solito polpaccio lesionato, anche se nei confronti del capitano serve sempre la massima prudenza. Non dovesse farcela sarà di sicuro pronto per il ritorno degli ottavi di Champions League, contro il Villarreal.

Bonucci è alle prese con un’elongazione del soleo sinistro, resta una prognosi di 10-15 giorni: la sua presenza in Champions rimane in forte dubbio, occorrerà valutare il recupero nell’arco di questi dieci giorni. Di sicuro ci sarà per il big match contro l’Inter.