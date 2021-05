Sarri incontra il suo nuovo possibile club

Sarri è ormai molto vicino al ritorno in panchina dopo la pausa presa dall’esonero alla guida della Juventus. La Roma è ormai concentrata a pianificare la prossima stagione ed è ormai prossimo l’addio a Paulo Fonseca.

Sarri verso la Roma

Il candidato principale è Maurizio Sarri, tanto che, come riporta Calciomercato.com, Tiago Pinto avrebbe fissato per questa settimana un appuntamento con Fali Ramadani, procuratore del tecnico ex Juventus. Fumata bianca non scontata, ma il tavolo di lavoro è favorevole.