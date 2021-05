Sarri-Lazio, la Juve deve versare 2.5 milioni

Maurizio Sarri, ex tecnico della Juventus, si avvicina a grandi passi alla Lazio. Come riportato da “TMW”, il tecnico aspetta infatti in giornata una ossa dalla parte della Juventus, che dovrebbe versargli 2,5 milioni di euro per non far scattare il rinnovo automatico del contratto. Dopo di ciò, Sarri potrebbe arrivare facilmente alla firma con i capitolini, dal momento che gradirebbe la rosa a disposizione, con la Lazio che sarebbe pronta ad intervenire sul mercato acquistando 3-4 giocatori adatti al modo di intendere il calcio del tecnico toscano.

