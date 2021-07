Tacconi: “Buffon? Nel museo bianconero ci sono io, non lui”

Stefano Tacconi, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Sogno nel Cuore’, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e ha parlato di svariati temi:

“Non ci sono più portieri come me? Magari ce ne fossero… Ora sono tutti lì che hanno paura di parlare… Pepe Reina un po’ mi somiglia? Anche Samir Handanovic, ragazzi bravi a parare ma anche a dire la loro. Alex Meret? È bravo, ma avrebbe bisogno di continuità. Gianluigi Buffon? Nel museo della Juventus ci sono io… Lui non ha vinto nulla. Gigio Donnarumma? Gli manca il 50% di fondamentali. Lo descrivono come miglior portiere al mondo, ma paradossalmente gli mancano quei difetti che possano migliorarlo. PSG? Deve stare attento, lì non siamo in Italia e può bruciarsi in un attimo, perché Keylor Navas fa concorrenza ed è forte. A Parigi sei uno qualunque, non più il figlioccio di tutti”.