Tacconi: “Lo definiscono miglior portiere al mondo: per me è sopravvalutato!”

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport parlando anche di Donnarumma:

«Onestamente non penso che Donnarumma fosse così sicuro di andare alla Juve. Secondo me è sopravvalutato: viene definito come miglior portiere al mondo, ma io non lo vedo così, ha ancora tanto da imparare. Ai miei tempi non so se avrebbe giocato titolare».