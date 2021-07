Tassotti: “Spinazzola via per problemi che non ho capito”

Leonardo Spinazzola è un vero e proprio rimpianto per la Juve, specie se si è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. La pensa uguale Mauro Tassotti che ha dichiarato:

“Qualcuno l’ha lasciato andare via per problemi che io non ho capito molto bene. Se sta bene è davvero forte e ha pochi rivali in tutta Europa”.