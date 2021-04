Udinese-Juve a Chiffi, le designazioni arbitrali

Designati gli arbitri per le gare della 34esima giornata della Serie A stagione 2020-2021.

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, quindi le presenze e le stagioni in Serie A, oltre alle statistiche prodotte in questo torneo.

Bologna-Fiorentina, Dionisi Federico

Crotone-Inter, Prontera Alessandro

Lazio-Genoa, Giacomelli Piero

Milan-Benevento, Calvarese Giampaolo

Napoli-Cagliari, Fabbri Michael

Sampdoria-Roma, Sacchi Juan Luca

Sassuolo-Atalanta, Pairetto Luca

Torino-Parma, Aureliano Gianluca

Udinese-Juventus, Chiffi Daniele

Verona-Spezia, Volpi Manuel