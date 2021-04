Udinese-Juve, dubbio per Gotti

Da ieri l’Udinese ha ricominciato a sudare in vista della sfida contro la Juventus, programmata per domenica alle 18 alla Dacia Arena. La squadra si è soffermata in particolar modo su esercitazioni di possesso palla e su un focus tecnico-tattico. Durante la seduta, ricorda Tuttosport, distorsione ad un ginocchio per Jayden Braaf . L’olandese in prestito dal Manchester City, autore del primo gol realizzato fra i professionisti nell’ultima partita a Benevento (4-2 per i friulani il risultato finale), sarà sottoposto ad esami nella giornata odierna.

Rodrigo_De_Paul_Udinese