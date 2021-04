Novità Juve, Pirlo vuole schierare 4 punte tutte insieme

Novità Juve – Ricordate quando la stagione scorsa si parlava del tridente di Sarri Ronaldo, Dybala, Higuain? Ecco, stavolta le punte da schierare possono diventare addirittura quattro. Tutte insieme, dal primo minuto. Chi sono? Dybala e Ronaldo al centro, Morata e Chiesa sulle fasce. Juve all’attacco a testa bassa, Pirlo ci pensa per davvero.

SACRIFICIO – A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale la scelta di mettere lo spagnolo e l’ex Fiorentina sulla fascia è data dal fatto di sfruttare la loro corsa in fase difensiva nel 4-4-2. Serve il Chiesa visto col Genoa che ha recupero cinque palloni, serve il Ronaldo visto contro il Napoli che rispetto alle altre gare è stato più presente in fase di non possesso. E, più in generale, serve il sacrificio di tutti per sperimentare una Juve a quattro fuochi che spaventa gli avversari.

Novità Juve, modulo stravolto?

NESSUNA RINUNCIA – Se Dybala dà segnali positivi in questi giorni, la soluzione delle quattro punte potrebbe vedersi già domenica contro l’Atalanta, o altrimenti in una delle due gare successive contro Parma o Fiorentina.

Del resto non sarebbe facile rinunciare a uno di questi quattro: Morata si è sbloccato e ora vuole tornare quello di inizio stagione, Dybala è rientrato in campo e si è fatto sentire con uno squillo contro il Napoli e se torna il ‘vero’ Paulo la Juve ritrova un top player, e Chiesa è uno dei giocatori più in forma della squadra. Da mesi. Ronaldo? Intoccabile, neanche a dirlo.

PROVE GENERALI – Contro il Genoa Pirlo ha fatto le prove generali: Kulusevski a destra e Chiesa dalla parte opposta, Morata e Ronaldo in attacco. Non è un’idea tanto diversa da quella che l’allenatore bianconero vuole adottare in questo finale di stagione. Una Juve ancora più offensiva per andarsi a prendere la qualificazione alla prossima Champions League. Quattro punte, quattro fuochi. Pirlo ci pensa davvero.

pirlo-mascherina-juve

fonte: ilbianconero.com