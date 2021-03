Nuova data Juve Napoli, l’hanno rinviata ancora: è ufficiale

Nuova data Juve Napoli – Cambia ancora la data di Juventus-Napoli, il match non disputato lo scorso 4 ottobre. Su richiesta di entrambe le società, la Lega Serie A ha disposto “il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle 18.45” della partita in programma all’Allianz Stadium, recupero della 3ª giornata, in un primo momento prevista per mercoledì 17 marzo.

Nuova data Juve Napoli, la decisione

La gara dell’Allianz Stadium, originariamente in calendario per domenica 4 ottobre, non si giocò a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra degli azzurri e l’isolamento disposto dall’Asl di Napoli.

In un primo momento venne data la vittoria a tavolino alla Juventus e fu inflitto un punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, poi venne accolto il ricorso della società del presidente De Laurentiis con la restituzione del punto in classifica e la decisione di recuperare la partita.

fonte: tuttosport.com