Nuova Juve Allegri, ecco cos’è successo alla Continassa

Nuova Juve Allegri – La nuova stagione della Juve è ufficialmente iniziata. Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, il gruppo dei bianconeri ha svolto oggi i primi allenamenti in vista del prossimo campionato di Serie A.

Il gruppo di Max Allegri, che gradualmente comincerà ad arricchirsi con gli arrivi dei giocatori impegnati in estate con le loro Nazionali, si è riunito oggi alla Continassa.

L’allenatore, durante la sessione di allenamento, ha urlato ai calciatori: “Entusiamo, voglia di lavorare e giocare a calcio“.

Nuova Juve Allegri, nuovi allenamenti alla Continassa

In mattinata, i giocatori si sono focalizzati prima su una serie di esercitazioni focalizzate sulla tecnica, per poi dedicarsi a una successiva fase di lavoro atletico. Nel pomeriggio, invece, dopo il riposo nelle stanze del J|Hotel, secondo allenamento, questa volta in palestra.

Presente alla Continassa per l’allenamento della Juve tutta la dirigenza bianconera, composta da Nedved, Arrivabene e Cherubini. Domani si torna in campo per una nuova doppia sessione.

continassa-esterno

fonte: tuttosport.com