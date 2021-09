Nuova Juve Allegri, scelto l’11 tipo per quest’anno: out Kulusevski

Nuova Juve Allegri – La nuova Juve si intravede. Non è ancora ben distinta, ma alla quarta partita ufficiale assomiglia sempre più alla base su cui costruire. Un undici equilibrato, anche offensivo, il più coerente con le caratteristiche di Max e della rosa, che vivrà comunque di qualche cambio di rotta in corsa, a seconda dei momenti, delle partite e del turnover.

Ma non solo. Massimiliano Allegri da settimane prova a studiare il materiale a disposizione continuerà a sperimentare, ma nel frattempo ha avviato il processo di costruzione e posto parte delle fondamenta.

STRUTTURA – Il sistema di gioco? 4-4-2 in fase di non possesso, che con la palla si trasforma in 3-5-2. C’è decisamente qualcosa di Pirlo 2020 – scrive la Gazzetta – che esalta i pregi: c’è ordine, la squadra è quadrata, ognuno gioca nel suo ruolo. E poi? Ecco l’equilibrio, dietro e in mezzo, con Locatelli e Bentancur.

Largo, poi, ad accompagnare una Juve solida e concreta, c’è uno degli uomini più preziosi della rosa: Juan Cuadrado. Chi mancava? Federico Chiesa, a cui andrà trovata una collocazione tattica. A sinistra al posto di Rabiot per un 4-4-2 o 4-3-3, o anche a destra con Cuadrado più indietro al posto di Danilo, ma qui sorge un problema: la Juve solida e che ha funzionato nelle due fasi passa anche dal sistema usato e dal ruolo misto di Danilo, toglierlo è difficile.

E quindi chi rischia di partir fuori è proprio il francese, a meno che Allegri non decida di utilizzare Chiesa solo lì davanti… Chi parte dietro nelle gerarchie è sicuramente Kulusevski, che si spartirà con Kean il ruolo di subentranti, spesso decisivi con Max.

Intanto un 11 si delinea oggi, con anche qualche cambio già fatto e delle alternanze regolari, in attesa di Arthur: Danilo, Bonucci/De Ligt/Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa/Rabiot; Dybala, Morata.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com