Nuova maglia Juve 2021 – La Juve ha ufficializzato la maglia nuova per la stagione 2021/22. Una divisa raccontata così sul sito ufficiale bianconero:

“Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro. C’è tutto questo nella maglia home 2021/22 svelata oggi, che celebra i dieci anni all’Allianz Stadium.

La nuova maglia è stata ideata partendo dall’estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ispirazione dall’Allianz Stadium, che dal 2011 chiamiamo con orgoglio casa. Con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della maglia, poi, rende omaggio ai giocatori iconici che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche ai tifosi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere lo Stadium il simbolo che è oggi.

Il risultato è una maglia che presenta una rivisitazione delle classiche strisce bianche e nere del club, celebrando i dieci anni all’Allianz Stadium e unendo la community con un sottile riferimento alla sua casa. Il nuovo colletto, con sistema traspirante integrato, presenta la scritta “10 YEARS AT HOME” e mostra i famosi elementi della bandiera rossa, bianca e verde, un ulteriore richiamo al nostro stadio. Un’altra novità è rappresentata dal logo dello sponsor di maglia: sarà Jeep® 4xe ad accompagnare la squadra per tutta la stagione”. Francesca Venturini, Football Designer di Adidas, ha detto: «Era importante per noi celebrare il 10° anniversario del trasferimento allo Stadium con questa maglia, perché sappiamo quanto significhi per i tifosi; integrare le stelle del Walk of Fame ci permette di connetterci con tutte le persone associate al club. La Juventus è un club sinonimo di innovazione ed è leader mondiale nel mondo del calcio, per questo abbiamo voluto inserire un elemento nuovo e unico in questa maglia, pur rimanendo fedeli alla sua tradizione».

Nuova maglia Juve 2021, le foto ufficiali

MATERIALE – “Il nuovo kit home – si legge sul sito – è realizzato, inoltre, con PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni e pone la sostenibilità al centro dell’innovazione. La nuova tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL è progettata per mantenere i giocatori freschi e asciutti per tutta la partita, ottimizzando la termoregolazione. La maglia replica offre benefici simili grazie alla tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che assorbe l’umidità per assicurare freschezza e comfort eccezionali”.

Farà il suo esordio in questa stagione nella finale di Coppa Italia del 19 maggio contro l’Atalanta, e i giocatori la indosserà anche contro il Bologna nell’ultima gara di campionato. Anche le Juve Women la indosseranno nell’ultima gara stagionale, in programma domenica 23 maggio, contro l’Inter.

nuova-maglia-juve-2021

fonte: ilbianconero.com