Nuovo allenatore Juve – Massimiliano Allegri è tornato allo Stadium, la casa dei suoi 5 scudetti consecutivi. Ieri è stato protagonista della partita del cuore, in campo. Ma presto potrebbe riappropriarsi anche della panchina. L’Allegri-bis è molto più che una tentazione per la Juventus. È diventato un progetto, un piano preciso.

Il presidente Andrea Agnelli, rimasto in ottimi rapporti con il Conte Max anche in questi due anni a distanza, nell’ultima settimana ha cambiato marcia e secondo i ben informati la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore. L’ipotesi è sempre più concreta, ma non ancora definita al cento per cento perché in ogni caso prima la Juventus deve chiudere l’attuale capitolo e voltare pagina.

E separarsi da Andrea Pirlo è tutt’altro che indolore. Questione di amicizia, stima e di un finale di stagione che non ha cancellato i rimpianti per i mesi precedenti, però ha comunque garantito due trofei (la Coppa Italia dopo la Supercoppa di gennaio) e soprattutto la qualificazione alla prossima Champions.

La sensazione è che alla Continassa la decisione di cambiare sia arrivata in tempi non sospetti e di solito alla Juventus ogni scelta viene presa con grande freddezza. Tutti motivi che rafforzano l’Allegri-bis imminente.

Nuovo allenatore Juve, torna Allegri?

Tutto può anche cambiare in fretta, nel calcio e ancora di più nel mercato. Dagli ambienti bianconeri filtra prudenza. Ma in questo momento, a meno di cambi di programma repentini, gli indizi portano in una direzione: Allegri in pole position per la panchina della Juventus 2021-22 e Andrea Pirlo (tuttora in carica.

Il bresciano ha ancora un anno di contratto) come prima alternativa nel caso andasse storto qualcosa con Max. Tra i due, fino a qualche giorno fa, c’era anche Rino Gattuso, ma nelle ultime 48 ore l’ex tecnico del Napoli si è tirato fuori e ieri è stato ufficializzato come nuova guida della Fiorentina.

L’uscita di scena di Rino, conseguenza della volontà della Juventus di affondare con Allegri, è un indizio in più. L’impressione, stando a quanto filtra dagli ambienti del mercato, è che tra oggi e domani la situazione si sbloccherà in modo definitivo con il congedo di Pirlo e l’avvio dell’Allegri bis.

fonte: tuttosport.com