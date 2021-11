Nuovo centrocampista Juve, i nomi per il nuovo regalo

Nuovo centrocampista Juve – La Juventus pensa già al mercato. Da qualche settimana i dirigenti bianconeri sono concentrati sul futuro e su quello che potrà accadere a gennaio e nelle settimane precedenti, perché ai bianconeri servono rinforzi. Prima di tutto le uscite, ma poi il mercato che chiama con quel colpo a centrocampo necessario. Ma su chi punterà Cherubini?

I COLPI – In vista di gennaio i nomi forti sono quelli di Zakaria e Witsel: il primo è il preferito in quanto giovane, il secondo il più utile al progetto di Max Allegri. Dietro di loro tante idee, comprese quelle con vista sull’estate, quando un assalto a Paul Pogba, di nuovo a parametro zero, non è per nulla da escludere.

Nuovo centrocampista Juve, il colpo per Allegri

Intanto, per gennaio restano vive le piste che portano a Donny van de Beek, olandese ai margini del Manchester United, e Aurelien Tchouameni del Monaco, il vero preferito ma con un costo troppo elevato.

Nelle ultime ore altri due nomi sono usciti e sono stati affiancati alla Juventus: Boubacary Kamara dell’Olympique Marsiglia per subito, mentre Jens Cajuste, svedese del Midtjylland, predestinato classe 1999, per un colpo a più lungo termine.

Un affare possibile raccontano in Svezia, anche se ​dopo gli Europei, spiega Tipsbladet, il Midtjylland ha rifiutato 13 milioni di euro dal Leeds per lui.

fonte: ilbianconero.com