Odriozola: “Domani una finale di Champions! Io alla Juve? Si, ma…”

Alvaro Odriozola, difensore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Juve. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

VLAHOVIC– “Il fatto di conoscerlo bene può aiutarci però può aiutare pure lui… E’ sempre difficile marcare un giocatore così forte, un vero fenomeno. Noi comunque abbiamo le qualità per riuscirci. Se mi aspettavo la sua partenza a gennaio? No, lo ammetto, ma sono decisioni che vanno rispettate. Posso dire che finché è stato qui con noi Dusan ha dato tutto. Sicuro, può arrivare al livello di Benzema e Lewandowski (con cui Odriozola ha giocato nel Real Madrid e nel Bayern Monaco, ndr.), non solo per le qualità ma anche per la mentalità che ha e che mi ha colpito da subito. Lui vuole diventare il numero uno”.

FIORENTINA-JUVE – “Penso a Real-Barcellona, a Real-Atletico Madrid o, riferendomi alla squadra della mia città, a Real Sociedad-Athletic Bilbao. E’ come un derby. In Spagna si dice un Clasico. Ma per l’attesa che si respira a Firenze è come una finale di Champions“.

Odriozola intervista Fiorentina Juve, le parole su Vlahovic

IN CAMPO – “Abbiamo dimostrato che possiamo battere chiunque ma pure subire sconfitte brucianti come quella di sabato. Dobbiamo migliorare le due fasi di gioco, in attacco sfruttare le occasioni che creiamo, dietro concedere meno agli avversari. Comunque abbiamo un allenatore davvero bravo, il calcio totale di Italiano è la chiave per continuare a crescere”.

MORATA – “Abbiamo giocato assieme in Nazionale, è molto bravo ed è una bella persona”.

MERCATO – “Io accostato alla Juve? Sì, venivo da una bella stagione (nel 2017, ndr.), sapevo che tanti club mi stavano seguendo, mi parlarono anche dei bianconeri. Ma il Real è il Real e non potevo dire di no”.