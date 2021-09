Padovan: “Sconfitta Juve come da previsione, non si può giocare con Szczesny”

Padovan parla della Juve – Il commento del giornalista Giancarlo Padovan a Napoli-Juventus, su calciomercato.com: “Quasi tutto come previsto. La sconfitta (2-1), tanto per cominciare, perché non è possibile pensare di fare punti a Napoli senza i sudamericani e senza Chiesa, con le terze linee a sostituirli”.

“E poi non è credibile giocare con un portiere come Szczesny, uno dei peggiori del campionato, responsabile, come ad Udine, del gol di pareggio siglato da Politano”.

Padovan torna a parlare della Juve

“Se a questo si aggiunge l’incongrua deviazione di Kean nella propria area – ovvero il tentativo di farsi gol da solo – è chiaro perché un mezzo miracolo della Juve B (1-1 fino a cinque minuti dalla fine) si è trasformato in un altro incubo, il terzo da quando è partito questo disgraziato campionato”.

szczesny-triste

fonte: ilbianconero.com