Paratici intervista Juve Lazio: “Rinnovo? Quando parlo con Agnelli...”

Paratici intervista Juve Lazio – Fabio Paratici parla ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Juve-Lazio. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

“Sono sempre giorni da Juventus. Questo club ti porta a essere sempre concentrato al 100% ogni giorno. Ora siamo a marzo, in momento decisivo della stagione. Tutti vorrebbero essere al nostro posto, in gioco su tutti i fronti, con una bella adrenalina. Cercheremo, al di là dei giocatori presenti e assenti, di portare a casa i risultato. Questa partita però non è ancora decisiva per parlare o meno di scudetto: mancano ancora 14 partite. E quando inizi la stagione ad agosto con delle aspettative, vorresti arrivare a questo punto in queste condizioni: con campionato aperto, ancora in gara nelle coppe”.

Paratici intervista Juve Lazio, le parole a DAZN

RONALDO IN PANCHINA – “È pronto a giocare, ma giocando molte partite l’allenatore e i giocatori scelgono di comune accordo la strategia migliore per ogni partita”.

RINNOVO – “Parlo più volte al giorno col presidente Agnelli, sempre molto presente. Abbiamo affrontato questo tema e non c’è nessuna fretta. C’è un grande rapporto tra noi e ne parleremo a tempo debito con la massima sincerità”.