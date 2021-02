Paratici intervista Porto: “Dybala sfortunato, è nuovo acquisto”

Paratici intervista Porto – Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Porto-Juve: “In Champions si è sempre concentrati, non è che a Lione non lo fossimo, poi non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso forse anche immeritatamente. Poi le partite di Champions sono dure, diverse, il livello è diverso, di cura del dettaglio anche. Siamo qui pronti a giocarsi la doppia gara con il Porto.

Paratici intervista Porto, le parole prima della gara

DYBALA – Nuovo acquisto? Quest’anno ha vissuto un anno particolare, sfortunato, lo aspettiamo con ansia perché è un giocatore importantissimo. Non devo spiegarlo io adesso, ha segnato quasi 100 gol con la Juve, quindi è molto importante. Lo ritroviamo stasera, non è al meglio, ma nel finale di stagione che inizia oggi, che ha Champions, finale di Coppa Italia e un girone di ritorno in campionato, può essere importante per noi.

MORATA – Sta meglio. I problemi fisici sono normali se pensiamo che abbiamo giocato la 14esima partita in 43/44 giorni. Come giocare un girone d’andata in un mese e mezzo, normale che i sovraccarichi, colpi, possano portare a delle defezioni”.

fonte: ilbianconero.com