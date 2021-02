Paratici intervista Verona Juve: “Dybala ha visto un altro specialista”

Paratici intervista Verona Juve – Fabio Paratici, ai microfoni di DAZN, ha presentato Verona-Juve.

SCUDETTO – “Quanto passa questa sera? Come abbiamo sempre detto, giochiamo partita per partita. Le insidie ci sono per tutti e in ogni gara. Da affrontare nei migliori dei modi, con grande concentrazione”.

GESTIONE PIRLO – “Credo sia un inedito per lui, un po’ tutto. E’ il primo anno che allena. Non è classifica o emergenza. Dà energia, tranquillità ed energia allo stesso tempo. Sta facendo per noi molto bene, siamo molto contenti. Pensiamo a fare la nostra partita”.

DYBALA – “Il responso non è stato solo quello di Barcellona, è stato visto anche da un altro specialista a Innsbruck. Il responso è stato abbastanza positivo, vedremo nei prossimi giorni come procederà”.

