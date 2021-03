Pelè incorona Ronaldo: “Complimenti amico mio”

Pelè incorona Ronaldo – “Cristiano, che bella carriera stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”.

Pelè incorona Ronaldo, le parole dopo il record di gol

Con questo tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Pelé si congratula con Cristiano Ronaldo, che con la tripletta-lampo inflitta al Cagliari lo staccato al terzo posto della classifica all time di gol segnati in partite ufficiali a quota 770.

Al primo posto di questa speciale classifica c’è la leggenda austro-cecoslovacca Josef Bican, autore di 805 gol, seguito da Romario a 772, tallonato da Cristiano Ronaldo, per l’occasione ribattezzato CR770. Quindi, dopo Pelé (767), ci sono Ferenc Puskas (Ungheria) al quinto posto con 746, 6° Gerd Muller (Germania) con 735, 7° Lionel Messi (Argentina) con 730, 8° Ferenc Deak (Ungheria) con 576 e noni ex aequo Uwe Seeler (Germania) e Tulio Maravilha (Brasile) con 575.

fonte: tuttosport.com