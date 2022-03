Pellegrini squalificato e multato, salta l’Inter

Pellegrini squalificato – Squalifica e multa per Luca Pellegrini. Come previsto, il terzino sinistro della Juve sarà costretto a saltare il Derby d’Italia contro l’Inter a causa dell’ammonizione rimediata da diffidato nella sfida di campionato contro la Salernitana, per una presunta simulazione nell’area di rigore granata.

Pellegrini squalificato, salta l’Inter

Ma non è finita qui: il Giudice Sportivo ha infatti comminato al giocatore bianconero anche un’ammenda di 2.000 euro, per “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore”.