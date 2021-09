Perin Juve Sampdoria, turno di riposo per Szczesny

Perin Juve Sampdoria – Una parata decisiva su Kalulu contro il Milan, un’altra contro lo Spezia. Wojciech Szczesny ha ripreso fiducia e prova a riprendersi la Juve, oscurando in parte le forti critiche dopo un inizio di stagione decisamente complicato e che ha portato via molti punti ai bianconeri. E ora, riconquistato il suo ruolo, potrà godersi un turno di riposo.

Perin Juve Sampdoria, Szczesny out

Come scrive Tuttosport, infatti, contro la Sampdoria, toccherà a Mattia Perin difendere i pali della Juve. Salvo sorprese, sarà l’ex Genoa, rientrato dal prestito a giocarsi il suo personalissimo derby, nel giorno del suo secondo debutto in maglia bianconera.

L’ultima volta giocò con Allegri in panchina, ora riscenderà in campo sempre con lui: era il 13 aprile 2019, due anni e mezzo fa, con la Juventus che finì ko contro la Spal. Ma aveva anche già vinto quello scudetto. Un nuovo debutto per far rifiatare Szczesny, pronto a riprendersi il posto in Champions League.

fonte: Ilbianconero.com