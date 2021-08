Nel corso di un’intervista a tvblog.it, il nuovo telecronista di Amazon Sandro Piccinini ha parlato anche della fine del rapporto di Adani a Sky, annunciato qualche settimana fa dall’ex difensore, tra le altre, di Inter e Fiorentina:

“Lele ha grandissime competenze di calcio, grandissima passione – sostiene Piccinini – Non so i motivi della rottura con Sky, ma sicuramente non resterà fermo e rimarrà in questo mondo senza problemi”.

fonte: ilbianconero.com