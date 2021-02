Piccinini su Pirlo: “Definirlo come Allegri grande complimento”

Piccinini su Pirlo – Un gol incassato nelle ultime 6 partite (Coppa Italia compresa). Dalla sconfitta con l’Inter in campionato la Juve di Andrea Pirlo ha ritrovato la sua difesa (non a caso in concomitanza con il ritorno di Chiellini), un fattore decisivo nelle vittorie bianconere degli ultimi anni, in particolare durante la gestione di Massimiliano Allegri.

Un aspetto che ha portato inevitabilmente a un accostamento tra le due diverse squadre bianconere e soprattutto tra i due allenatori.

Piccinini su Pirlo, le parole dell’opinionista Sky

Il parallelo, a giudizio di Sandro Piccinini, opinionista di SkySport, che non può che lusingare l’attuale tecnico della Vecchia Signora, come spiegato dopo l’ultima vittoria contro la Roma: “La Juventus ha richiuso la porta con Bonucci e Chiellini, ha subito solo un gol in Coppa Italia. Lazio e Inter lo stesso, il Napoli gestisce un po’ peggio. Pirlo ha vinto come Allegri? Un grande complimento, saper difendere non è da tutti“.

fonte: tuttosport.com