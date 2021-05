Pirlo addio Juve, può succedere già stasera in un caso

Pirlo addio Juve – Pirlo si gioca tutto. La certezza di questa domenica di passione è che il tecnico bianconero, in novanta minuti, passerà per tutti i gironi del purgatorio per sperare in un pizzico di fortuna, direzione paradiso e Champions League. Come racconta Repubblica, il tecnico bianconero ci crede tanto.

Anzi, per dirla come ha fatto lui in conferenza: “Ci crediamo tantissimo”. Pirlo si considerava ‘morto’ dopo la sconfitta con il Milan, solo un miracolo avrebbe riportato la Juve in Champions e un primo passo lì è stato fatto, grazie al Cagliari che ha pareggiato a San Siro.

Pirlo addio Juve, ecco cosa può succedere stasera

RICONFERMA? – Crederci non solo per l’obiettivo (minimo), ma anche per l’eventuale riconferma. Del resto, Paratici era stato chiaro: “In caso di Champions e Coppa Italia, Pirlo resterà certamente il nostro allenatore”. E Pirlo si è tenuto strettissime quelle parole, ecco perché vorrebbe riconfermarsi:

“Mi piace fare questo lavoro quindi è normale che mi riconfermerei. Mi piace lavorare, avere questa adrenalina, questa pressione: ho voglia di continuare e di lavorare con questa squadra e questa società, ma lo farebbe chiunque”. Ha trovato l’equilibrio. Ha trovato tre vittorie molto complicate. Entusiasmo e orgoglio. Ora deve ritrovare un pizzico di fortuna e una vittoria non scontata.

fonte: ilbianconero.com