Pirlo addio Juve? Dalla Spagna: “Scaricato, obiettivo Zidane’

Pirlo addio Juve? Secondo quanto riportato dal quotidiano AS in Spagna, la Juve avrebbe fissato il primo obiettivo della prossima stagione. Si tratta di Zinedine Zidane.

Pirlo addio Juve? Ecco cosca sta succedendo

Da Torino a Madrid, diremmo stavolta andata e ritorno. In Spagna non credono alle parole di Nedved su Andrea Pirlo: l’intenzione bianconera sarebbe quella di abbandonare ogni possibilità di conferma del bresciano.

Per il futuro c’è il francese, un altro ex giocatore ma con tutt’altro pedigree. Nell’ultima conferenza stampa, il tecnico dei blancos del resto è stato evasivo: “Non guardo oltre il giorno per giorno. Nulla in programma”. Ha un contratto fino al 2022.

fonte: ilbianconero.com