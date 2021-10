Pirlo al Barcellona, primi contatti: spunta un problema

Pirlo al Barcellona – Crisi nera, crisi blaugrana. Difficoltà economiche, l’addio di Messi, i risultati che latitano, non è di certo un bel periodo per i tifosi del Barcellona. Il fondo è stato toccato mercoledì sera, con la sconfitta per 3 a 0 in Champions League, contro il Benfica. Una sconfitta pesante, che ha dato un ulteriore scossone a Koeman, che già cammina sul filo del rasoio.

Laporta e dirigenza, ora, valutano un cambio alla guida tecnica del club. Il problema, però, sono i conti in rosso che renderebbero difficile l’ipotesi di un licenziamento del tecnico olandese e l’assunzione di un nuovo allenatore.

Pirlo al Barcellona, spunta un problema

IDEA PIRLO – Se il Barcellona, però, riuscirà a fare spazio nel proprio budget per un nuovo allenatore, uno tra i candidati è l’ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina: “Andrea Pirlo, libero e senza grandi pretese economiche.

Un profilo molto simile a quello di Rijkaard nel 2003, e infatti l’ex allenatore della Juventus piace parecchio a Laporta, che ha fatto chiamare Andrea in attesa di un colloquio personale. A Barcellona non tutti sono convinti che Pirlo risponda al profilo “cruijffista” richiesto, probabilmente perché non si sono letti la sua tesi e non conoscono i suoi gusti calcistici.”.

Il tecnico bresciano è ancora legato contrattualmente alla Juventus, ma come scrive il giornalista della Gazzetta, Luca Bianchin: “Andrea Pirlo ora ha una chance per diventare l’allenatore del Barcellona. Un contatto c’è stato, decisione nel weekend. Risolvere il contratto con la Juve non sarebbe un problema.”

pirlo-supercoppa

fonte: ilbianconero.com