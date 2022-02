Pirlo batte Allegri su ogni numero a parità di partite: il confronto

Pirlo batte Allegri – Cos’è successo all’attacco della Juve? Una domanda che torna ormai di moda, che accompagna in particolare tifosi e addetti ai lavori da una stagione intera.

Pirlo batte Allegri, numeri a confronto

Vero: non c’è Cristiano Ronaldo, ma Allegri ha avuto in dote da un mesetto Dusan Vlahovic, e nel derby la squadra non è riuscita a metterlo in condizione di andare a colpire il Torino.

Bremer fondamentale? Sì, però l’inefficacia dei bianconeri ha fatto il resto. Non è stata “solo” una partita a vuoto, per il centravanti e per la squadra: ormai da 180 minuti, i bianconeri sono fermi a un gol su calcio d’angolo.

Il gioco soprattutto è tornato in discussione, ad Allegri si continua a non riconoscere un cambio di rotta nelle dinamiche dello sviluppo dell’azione dei bianconeri.

Dopo 26 giornate: Juve di Allegri 47 punti, Juve di Pirlo 55 punti

Gol fatti: Juve di Allegri 38, Juve di Pirlo 54

Gol subiti: Juve di Allegri 23, Juve di Pirlo 26

fonte: ilbianconero.com