Pirlo, due club di A pronti ad offrirgli la panchina

Esonerato dalla Juventus per far posto a Max Allegri, Andrea Pirlo potrebbe subito tornare in sella sulla panchina di un club di Serie A: stando ad indiscrezioni riportate da “Il Giornale”, infatti, l’ormai ex tecnico bianconero sarebbe finito nel mirino di Sassuolo ed Udinese, che cercano un allenatore che possa sostituire De Zerbi e Gotti. Vedremo se arriveranno offerte concrete nei prossimi giorni.

fonte: tuttojuve