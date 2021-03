Pirlo intervista JTV – Come di consueto, Andrea Pirlo ha commentato la partita della sua Juve (eliminata dalla Champions League agli ottavi di finale dal Porto) anche a JTV: “Abbiamo fatto quattro errori in due gare e ci sono costati la qualificazione”.

Pirlo intervista JTV, le parole dopo Juve Porto

“In Champions League questi errori non sono ammissibili. I ragazzi hanno fatto il massimo, ma purtroppo non è bastato. Abbiamo fatto una brutta gara all’andata e qui siamo partiti male, quando commetti questi errori e subisci quattro gol così è poi difficile passare il turno”.

“Siamo a marzo, dobbiamo buttarci sul campionato cercando di dimenticare quanto successo questa sera perché c’è ancora tempo per recuperare. Chiesa sta facendo benissimo, anche in fase realizzativa, dispiace per lui e per tutta la squadra perché volevamo andare avanti a tutti i costi in Champions”.

fonte: ilbianconero.com