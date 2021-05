Pirlo intervista JTV – Andrea Pirlo ha parlato anche a JTV dopo la vittoria da Champions per 4-1 sul campo del Bologna nell’ultima giornata di campionato: “Serata magica, straordinaria! Avevamo il dovere di finire senza rimpianti, vincendo la nostra gara, e l’abbiamo fatto chiudendola già nel primo tempo”.

“Abbiamo fatto il nostro e poi ci siamo messi ad ascoltare le notizie dagli altri campi, e ringraziamo ciò che è successo. Abbiamo avuto il giusto approccio, la mentalità è stata quella di voler centrare l’obiettivo e proseguire nel nostro sogno: quando entri con questo atteggiamento, allora sì che la Juventus diventa la Juventus”.

DOPO IL MILAN – “Sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori. Eravamo morti dopo il Milan ma dovevamo rialzare la testa perché il campionato non era finito. Abbiamo visto che poteva succedere di tutto e ci siamo concentrati su noi stessi e sul portare bene a termine il lavoro. E abbiamo finito alla grande”.

Pirlo intervista JTV, le parole al termine di Bologna Juve

BILANCIO STAGIONALE – “C’è un po’ di rimpianto per quello che non siamo e che non siamo stati per tutta la stagione. In tante occasioni ci siamo dimostrati super-competitivi, ma poi abbiamo abbassato la guardia in certe gare contro squadre sulla carta più abbordabili. Nel calcio ormai non puoi mai abbassare la guardia, devi essere sempre concentrato al 100% e se vuoi i risultati devi sfruttare al meglio tutte le tue potenzialità. Sono rammaricato che l’abbiamo fatto solo in parte”

IL MOMENTO MIGLIORE – “La vittoria dell’altra sera in Coppa Italia, quella a Barcellona, tante volte abbiamo mostrato un ottimo calcio, altre volte un po’ meno… C’è tanto ancora da lavorare e migliorare per avere un futuro ancora più roseo”.

RONALDO CAPOCANNONIERE DI SERIE A (29 gol) – “Non è una sorpresa, lui è il nostro campione e anche quest’anno ha fatto una valanga di gol. Solo complimenti”.

pirlo-intervista-juve

fonte: ilbianconero.com