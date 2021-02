Pirlo intervista Juve Crotone: “Siamo tra le anti Inter”

Pirlo intervista Juve Crotone, Pirlo intervista oggi. Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Crotone 3-0. Ecco le sue parole:

“Eravamo partiti un po’ nervosi, forse le ultime 2 sconfitte ci avevano messo un po’ di nervosismo. Avevamo perso un po’ di lucidità con la palla. I gol ci hanno dato tranquillità. L’inizio non è stato dei migliori, un po’ per frenesia un po’ per la voglia di fare subito gol. Bentancur? Dovevamo cercarlo perché da lui dovevamo sviluppare il gioco sul loro lato debole”.

Pirlo intervista Juve Crotone oggi, le parole a Sky

“Infortunati? Non so come andrà, sabato giochiamo a Verona senza neanche Danilo. Dovremo studiare qualcosa per mettere in campo i migliori. Bisogna cercare di muoverci meglio, Morata non è al meglio. Viene da un periodo di influenze, non è stato affatto bene”.

“Ha bisogno di un po’ più di tempo per rimettersi in sesto. Se abbiamo Cristiano davanti il gioco va sviluppato diversamente. Da lui richiediamo un altro tipo di movimento. Vogliamo un gioco diverso”.

“Kulusevski sulla fascia? Giocare nella Juve e giocare nel Parma sono due cose completamente diverse. Il Parma magari aveva più spazio davanti giocando in contropiede, nella Juve ci sono meno spazi per giocare perché le avversarie si chiudono”.

“Chiesa si trova meglio a destra per il suo modo di giocare. Con la sua finta può trovare l’1 vs 1 con l’esterno avversario. Sicuramente la sua posizione è quella di esterno destro. Quando è possibile lo facciamo giocare lì”.

“Noi l’anti Inter? Tutte quelle che stanno dietro l’Inter sono le antagoniste, noi siamo una di quelle”.