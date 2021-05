Pirlo intervista Juve Milan – Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-Milan 0-3. Ecco le sue parole:

“Avevo visto la squadra bene questa settimana, c’eravamo allenati con la giusta mentalità e concentrazione. Avevo visto una squadra viva, era uno scontro diretto stasera. Purtroppo non è andata bene, ci siamo disuniti dopo aver iniziato bene”.

“Come mi spiego il risultato? E’ difficile farlo adesso, ci saranno tante componenti che non sono andate, se perdi 3-0 una gara così importante vuol dire che tante cose non hanno funzionato. Bisognerebbe rivedere la partita e parlare coi ragazzi”.

Pirlo intervista Juve Milan, le parole nel post partita

“Se sto pensando di andarmene? No, ho intrapreso questo lavoro con tanto entusiasmo. Penso di poter fare meglio e uscire da questo momento difficile con la squadra. Bisogna guardare avanti, mancano 3 partite e continuerò a fare il mio lavoro finché mi sarà consentito”.

“Magari si hanno certe cose in testa da voler fare, poi con certi giocatori però diventa difficile. Se non sono riuscito a tirare fuori il meglio dai miei giocatori è colpa mia, sono alla Juventus e se qualcosa non è andata nel verso giusto mi prendo io le responsabilità. La squadra è composta da grandi giocatori”.

“Questo tipo di prestazioni non possono accadere in una squadra come la nostra”.

“Se mi aspettavo una gestione più tranquilla? No, su questo piano sono sempre stato tranquillo. Mi è sempre stata vicina, sono successe cose al di fuori del campo ma non hanno intaccato lo spogliatoio. Noi abbiamo pensato solo al campo, e se non abbiamo fatto bene è solo colpa nostra e mia”.