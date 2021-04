Pirlo intervista Juve Napoli: “Lasciati troppi punti per strada!”

Pirlo intervista Juve Napoli – Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Napoli. Ecco le sue parole riportate da tuttojuve.com:

Che vigilia è stata? Quanto è arrabbiato per non aver visto molto spesso la Juve come stasera?

“Arrabbiato no, però sicuramente abbiamo lasciato troppi punti per strada per questo tipo di atteggiamento, magari non siamo stati tanto incisivi in partite che potevano essere abbordabili e le abbiamo affrontate non con l’atteggiamento di stasera. Quando hai questo spirito, questa voglia di vincere, quanto ti sacrifichi in undici e corri anche quando il compagno è fuori posizione per dare una mano, poi alla fine porti a casa i risultati, è quello che magari ci è mancato in altre partite”.

Pirlo intervista Juve Napoli, le parole a Sky Sport

Decisivo il lavoro fatto sugli esterni. L’aveva studiata in questo modo?

“Sì, avevamo provato questo tipo di atteggiamento, tenendo due esterni sempre larghi, con Danilo che andava a fare il centrocampista aggiunto il mezzo al campo per liberare poi più spazio in ampiezza con Chiesa e Cuadrado. L’abbiamo fatto bene, mi dispiace solo che non abbiamo sfruttato tante volte la superiorità numerica in contropiede perchè quando hai queste occasioni devi riuscire fare gol”.

La sua vigilia come è stata dopo tutto quello che si è detto?

“Sono abituato ormai, il ruolo dell’allenatore è questo, lo sapevo anche prima di iniziare e non mi trova impreparato. Normale che magari trovare positivi un giorno prima della partita, avere questi dubbi fino alla fine non è facile, però è dall’inizio della stagione che andiamo avanti così e speriamo finisca presto tutto”.

