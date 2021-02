Pirlo intervista Napoli Juve – Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Juventus 1-0. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

“Non abbiamo mai preso un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo creato tanto, peccato per il risultato”

Pirlo intervista Napoli Juve, le parole a Sky

EPISODIO DUBBIO – “Episodio dubbio? Sì, perché altrimenti non ci potrebbero essere contatti in area, sarebbe rigore in tutti i campi. Voglio vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero stati molti più casini, polemiche, non so se ci sarebbe stato dato questo rigore. Adesso ci concentriamo sulla partita di mercoledì. È stato un episodio dubbio, dubbio anche la doppia ammonizione di Di Lorenzo. Capitano che molti episodi possono essere fatti in modo diverso contro la Juve, siamo sempre sulla bocca di tutti, dobbiamo guardare avanti”.