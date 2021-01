Pirlo intervista Samp Juve: “Chiesa libero di testa! Sull’Inter...”

Pirlo intervista Samp Juve – Andrea Pirlo, a Sky Sport, commenta la vittoria con la Sampdoria.

CHIESA – “Porta energia? Sì, ha portato energia, freschezza, fame. Giocatore giovane in una grande squadra, si è approcciato con grandi campioni, partite importanti a livello internazionale a parte quelle con la nazionale. E’ entrato in punta di piedi, il salto è stato grande. E’ libero di testa e si è sbloccato di gol. I tagli? Lavoriamo su questo, chiude le azioni dall’altra parte, ci stiamo riuscendo e deve farlo più spesso. In quasi tutte le partite capita e deve sfruttarlo di più”

CHIUDERLA PRIMA – “Peccato non averla chiusa nel primo tempo, abbiamo avuto occasioni. Se rimane in bilico è normale che ci provino. Tante occasioni non ce ne sono state, a parte Quagliarella”.

RONALDO – “Per noi non è importante che segni sempre, bisogna dare il suo apporto. Ha fatto un grande lancio”.

OTTIMA GARA IN DIFESA – “Noi lavoriamo dall’inizio su questo, sulla riaggressione immediata, sulle preventive dei difensori. Se difendono bene c’è una buona pressione di centrocampo e attacco. Ogni palla che aggrediamo fa sì che i difensori siano aiutati. Hanno fatto benissimo Chiellini e Bonucci. Proponiamo questo lavoro, può uscire bene o male. In certe occasioni si può fare meglio”.

MERCATO – “Con Chiesa e Kulusevski in attacco serviva il centrocampista? Non abbiamo mai pensato di dover prendere un attaccante, sappiamo di avere giocatori adattabili come Kulusevski e Chiesa, Dybala fuori da un po’. Ne avevamo. Ci fosse stata l’occasione, l’avremmo colta. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Dybala fuori per quasi tutta la stagione, oggi Ramsey ha fatto la seconda punta e l’ha fatto pure all’Arsenal o in Nazionale. Riusciamo a trovare un partner in attacco”.

LA MIA JUVE – “Adesso pian piano cresciamo, iniziamo ad assorbire quello che chiediamo. Non era facile senza preparazione, all’inizio erano prove, giocatori da vedere in alcune posizioni ed era possibile solo in partite ufficiali. Trovata la fisionomia e andiamo avanti per la nostra strada”.

INTER-JUVE – “Semifinale di Coppa, ci teniamo molto. Da dimostrare? Ho sempre detto di pensare a noi stessi, è una semifinale, contro una grande squadra. Non pensiamo a qualche settimana fa, ma alla prossima. Qualche dubbio? Mai avuto dubbi. Capita di avere serate no, fortunati ad avere la Supercoppa, siamo ripartiti alla grande”.

