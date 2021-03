Pirlo intervista Sky Juve Lazio: “Ho un accordo con CR7”

Pirlo intervista Sky Juve Lazio – Andrea Pirlo ha commentato la vittoria per 3-1 contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “Devo fare i complimenti a Danilo e Bernardeschi per aver giocato così bene fuori ruolo. Tutti sono importanti, Cuadrado si è allenato solo due giorni, Bonucci uno, Arthur trenta minuti. Il fatto che siano tornati ci dà compattezza e ci danno esperienza. Con Cristiano Ronaldo ci siamo messi d’accordo, era in programma tra noi due. La partita era importante e avevo bisogno di calciatori con voglia di raggiungere la vittoria. Sulla qualità dei calciatori non ho dubbi, sono anche grandi uomini”.

Pirlo intervista Sky Juve Lazio, le parole nel post gara

“Chiesa? L’abbiamo comprato per questo, è fondamentale per il nostro gioco, per la sua duttilità, sta migliorando in fase di non possesso. Ogni tanto si assenta perché protesta ma questo deve eliminarlo. Non si deve adagiare perché i campioni devono sempre migliorare. Noi non guardiamo alle Juve passate, guardiamo al presente e al futuro. Con il Porto è una partita decisiva, non potremo regalare 20 minuti alla squadra avversaria“.

“Quello che mi balza all’occhio è la reazione e la voglia di recuperare. Rabiot non sa le potenzialità che ha, usa solo il 70% gli dico sempre di tirare. Cristiano è un valore aggiunto, oggi toccava agli altri”.

fonte: ilbianconero.com