Pirlo intervista Sky oggi – Andrea Pirlo, a Sky Sport, ha commentato la vittoria della Juventus sul campo del Sassuolo.

LA RISPOSTA – “Non era facile rispondere così dopo 2 giorni. Affrontavamo una squadra forte, difficile da affrontare. Ci siamo abbassati, cercando di tenere le linee strette e ripartendo in contropiede. Portavano tanti giocatori sopra la linea della palla, abbiamo preparato la gara così con due esterni”.

SCORIE – “Un po’ di scorie, poca lucidità. Dopo il rigore di Buffon ci siamo ripresi. Poi i grandi campioni ci hanno portato a vincere la partita”.

CORSA CHAMPIONS – “Lo sapevamo, sappiamo che non siamo più padroni del nostro destino. Pensiamo al nostro che è già difficile, poi vedremo dove siamo arrivati”.

MAI LA STESSA FORMAZIONE – “Da cosa dipende? Dalla condizione di qualche giocatore, dai giocatori indisponibili, la forma fisica. Abbiamo giocato tanto e non era giusto o normale proporre gli stessi undici. Quando abbiamo potuto abbiamo fatto giocare i chi era a disposizione. Abbiamo giocato molte più partite ravvicinate, in più il covid ci ha portato via tanti giocatori. Qualche infortunio dovuto alle troppe partite. Difficile fare qualcosa senza giocatori. Ho cercato di vincere facendo giocare chi c’era”.

POST MILAN – “Non ho dato le giuste sollecitazioni? Sono uscite tante in questi giorni, l’ultima in cui dicevano che avevamo litigato io e Gigi. Gossip sportivo, neanche voglio commentarle”.

BUFFON – “Era una decisione che sapevo già da qualche mese, la pensava già a inizio stagione. Non è un fulmine a ciel sereno, ce l’aveva in testa. L’ha detta 15 giorni fa ed è uscita solo ieri nel post Milan. Non mi piace parlarne, mi piace parlare solo del campo”.

CONTE – “Giochiamo questa partita per vincere, è l’unico risultato a disposizione. Sarà una bella partita, importante. Ci consentirà di sperare nel quarto posto. Ci prepareremo al meglio per la gara”.

fonte: ilbianconero.com