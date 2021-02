Pirlo intervista Sky Verona: “Arthur? Non sappiamo quando rientra”

Pirlo intervista Sky Verona – Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Verona: “Dovevamo fare la partita che abbiamo fatto, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca perché quando giochi contro questo tipo di squadre ti portano a fare questo tipo di calcio. La cosa più difficile era passare in vantaggio, poi non siamo stati bravi a gestire il risultato. Era normale che la pressione calasse, il gol poi è arrivato su una situazione in cui siamo stati troppo ingenui ad andare ad accorciare. Non dovevamo lasciare il cross così libero, Alex Sandro ha fatto una grande partita in un ruolo non sui e secondo me non c’è da dargli troppe colpe”.

SCUDETTO – “Guardiamo sempre partita per partita. Il nostro obiettivo è cercare di vincere per cercare di arrivare in vetta e lottare fino alla fine del campionato.

Pirlo intervista Sky Verona, le parole nel post gara

DIFESA A 3 – “Era emergenza, guardando le assenze non c’erano altre soluzioni. Avevamo già adattato Alex come centrale, più di questo non potevamo inventare. Se iniziano a mancare difensori, terzini e attaccare, mi dica lei cosa era meglio fare. Dragusin non ha mai giocato da terzino. Non è un terzino. Ha giocato da terzo centrale, bisogna guardarle bene le partite prima di commentarle”.

ARTHUR – “L’unico con caratteristiche diverse, lui è un costruttore di gioco e quando ti viene a mancare devi fare di necessità virtù. Quando rientra? Non lo sappiamo purtroppo, ha avuto questo problema grosso alla gamba e stiamo cercando di recuperarlo il più presto possibile”.

CHIESA – “Sta facendo un ottimo campionato. Sta facendo molto bene quando gioca esterno d’attacco, lo fa perché è il suo ruolo ideale, stasera si è dovuto adattare ma ha fatto una bella partita”.

fonte: ilbianconero.com