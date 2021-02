Pirlo intervista Verona Juve: “Che rabbia! Questi errori...”

Pirlo intervista Verona Juve – Andrea Pirlo, a DAZN, ha analizzato Verona-Juve.

RABBIA – “Dispiace perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sporca. Avevamo interpretato bene, il vantaggio era la cosa più difficile. Non abbiamo tenuto risultato, sul gol andava accorciato bene per impedire cross. Piccolezze che i giovani non capiscono. Fanno la differenza e ti costano punti”.

PERSONALITA’ – “Quando sei in vantaggio, devi portare a casa queste partite. Mancavano giocatori di esperienza. In pochi si facevano sentire e capivano il momento della partita. Ho chiesto a Ronaldo e Alex di farsi sentire. Ce n’erano pochi. Dopo il vantaggio, dovevamo sfruttare meglio”.

CAMBIARE DIFESA – “Ci ho pensato, ma guardando in panchina non aveva giocatori di ruoli. Ho messo Di Pardo, più quinto che terzino. Quando abbiamo perso aggressività con Chiesa e Demiral, è arrivato qualche pericolo. Non avevo l’opportunità di cambiare. I giocatori al 60′ iniziavano a essere stanchi. Ma l’ho messo in preventivo”.

