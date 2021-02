Pirlo: “Dybala e Ramsey non sono a disposizione” – Andrea Pirlo in questi minuti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma. Il tecnico ha annunciato due assenze sicure per il match contro i giallorossi.

Pirlo: “Dybala e Ramsey non sono a disposizione”

“Sarà una partita contro una squadra che propone uno dei miglior calcio in Italia. Bisognerà essere bravi e sbagliare poco per non dargli la libertà di partire in contropiede.

L’andata? Ne parlavo con i miei collaboratori, rispetto all’andata non mandavamo a saltare McKennie, calciava i piazzati Kulusevski, significa che non conoscevamo benissimo i nuovi…poi abbiamo scoperto che Kulusevski non è un grandissimo calciatore di corner e McKennie è un grande saltatore, per esempio, dovevamo provare in partita per conoscerci.

Dybala a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non sono a disposizione