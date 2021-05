Pirlo resta alla Juve se…le possibilità

Pirlo resta alla Juve – Ancora aggrappato alla panchina. Ancora aggrappato alla Juve. Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Pirlo non è assolutamente spacciato per la prossima stagione.

Tutto dipenderà da come chiuderà, nonostante un’annata particolarmente complicata. Ecco, quanto pesa in questo senso la qualificazione Champions da conquistare domenica? “Tanto, ma non tantissimo a quanto pare”, racconta TS.

Pirlo resta alla Juve se…le ipotesi

LA SITUAZIONE – Vuol dire che Pirlo potrebbe saltare anche in caso di quarto posto o, viceversa, continuare ad allenare la Juve anche in caso di Europa League. Dopo la vittoria della Coppa, la certezza è che le azioni del tecnico sono salite in maniera consistente.

Se la Juve dovesse ritrovarsi clamorosamente quarta, la solidità della candidatura del Maestro si rafforzerebbe in maniera incredibile. Poi sarà una decisione del Presidente, e conosciamo tutti il rapporto che ha con l’ex ventuno bianconero.

pirlo-panchina-genoa-juve

fonte: ilbianconero.com