Pirlo rinvio Inter Sassuolo: “Sono stati fortunati…”

Pirlo rinvio Inter Sassuolo – Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha parlato così del rinvio di Inter-Sassuolo:

“Siamo stati informati come tutti gli altri, abbiamo accettato, come sempre abbiamo accettato tutte le decisioni. Come siamo andati a giocare noi con dei malati, sono state fatte delle cose diverse in questo caso perché è intervenuta l’Asl”.

“Prendiamo questa decisione. Capita in un momento positivo per l’Inter che li recupera nella sosta, avrà la possibilità di non mandare giocatori in nazionale e possono lavorare. Sono stati fortunati”.

CHI RECUPERA – “Dybala? Lo speriamo tutti. Avrà una settimana o due di tempo per tornare con la squadra, aspetteremo di giorno in giorno sperando di averlo alla fine della sosta. Buffon? Sta meglio, si è allenato. Vedremo se giocherà. Ramsey fuori, Alex Sandro non è riuscito a recuperare”

PRESSIONE INTER – “Dobbiamo mettere pressione, possiamo farlo solo vincendo, sapendo che stasera non giocano. Abbiamo l’opportunità di avvicinarci e dipende da noi. Bisogna fare una grande partita e portare punti”.

COSA VOGLIO VEDERE – “Una crescita sul piano di gioco. Avremo più tempo per lavorare, tempo per mettere in atto certi meccanismi per il poco tempo, le tante partite. Ci concentreremo per l’organizzazione di gioco. Abbiamo rosa per poter migliorare la qualità di gioco”.

fonte: ilbianconero.com