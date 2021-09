Pjaca salta il derby con la Juve

Sta dando una grossa mano al tecnico Juric per la rinascita del Torino. Ma Marko Pjaca non è accompagnato dalla buona sorte da molto tempo. I continui infortuni lo tormentano ancora, così sarebbe a forte rischio per il derby contro la Juventus, in programma il prossimo 2 ottobre.

Si è infatti fermato il croato per infortunio: in particolare dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore è stato riscontrato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti finali del match con la Lazio.

La notizia la riferiscono i giornalisti di Sky Sport: Pjaca dovrebbe tornare in campo solo dopo la sosta per le nazionali, saltando, quindi, il derby con la Juventus.