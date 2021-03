Pjanic problema per il Barcellona

Pjanic problema – Il Barcellona prova il colpo a effetto per la prossima estate: i blaugrana hanno puntato Georgino Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool dal quale si può liberare a parametro zero.

Pjanic problema per il Barça

A bloccare il grande affare del Barça, però, è l’ex juventino Miralem Pjanic.

Arrivato nell’estate scorsa, il bosniaco potrebbe lasciare subito il club spagnolo per far spazio all’olandese. Finché non riesce a piazzare Pjanic, però, il Barcellona non può trattare Wijnaldum.

fonte: ilbianconero.com