Pjanic su Koeman: “Trattato come un quindicenne, mi ha mancato di rispetto”

Pjanic su Koeman – Si è ufficialmente conclusa l’esperienza al Barcellona di Miralem Pjanic. Dopo una sola stagione in Blaugrana, il centrocampista bosniaco ex Roma e Juventus ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Besiktas.

L’ufficialità del suo passaggio in Turchia è arrivata questo pomeriggio, e dopo poche ore il giocatore è tornato su ciò che non è andato nel verso giusto nel suo anno vissuto a Barcellona. Pjanic ha puntato il dito ‘contro’ Ronald Koeman nell’intervista rilasciata a Marca.

Pjanic su Koeman, le parole del centrocampista del Besiktas

“Mi ha mancato di rispetto“, ha detto. “Non mi ha mai parlato né mi ha mai spiegato le sue intenzioni. Ero io che andavo a chiedergli cosa non andasse, ma per lui non c’erano problemi e non mi diceva nulla”.

“Io sono un giocatore che accetta tutto, a patto che mi venga spiegato. Non voglio essere trattato come un quindicenne. È un allenatore molto strano, mai vista una gestione del genere. Il faccia a faccia con lui non esisteva“.

fonte: gianlucadimarzio.com